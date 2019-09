Cientistas que fotografaram o buraco negro receberam um prêmio de três milhões de dólares

Os cientistas que foram responsáveis pela primeira foto de um buraco negro vão receber o prêmio The Breakthrough, conhecido como o “Oscar da ciência”! A informação é do Phys.org.

O prêmio é de US$ 3 milhões, cerca de 12 milhões, e será repartido entre os 347 cientistas que participaram do feito.

Shep Doeleman, diretor do projeto, explicou para o site francês AFP que a foto é apenas o começo de uma pesquisa ainda mais profunda. “Minhas previsões apontam que no final da próxima década, seremos capazes de produzir gravações de alta qualidade e em tempo real dos buracos negros para revelar não apenas o visual deles, mas como eles atuam no espaço cósmico”, contou.

Por enquanto, a mesma equipe de cientistas está trabalhando para entregar um vídeo do buraco negro, que pode ser divulgado no próximo ano.

O The Breakthrough é um prêmio cujo principal objetivo é reconhecer os feitos de cientistas na área de ciência, física e matemática.

Novo projeto

A equipe de mais de 350 cientistas que, no dia 10 de abril deste ano, publicou pela primeira vez uma foto de um buraco negro, revelou seu próximo projeto: um vídeo colorido em alta resolução de um buraco negro que fica no centro da Via Láctea.

Para isso, o time pretende lançar satélites que complementem a rede já existente de oito telescópios aos quais eles têm acesso. De acordo com os pesquisadores, o equipamento permitirá que eles gravem o buraco negro consumindo a matéria em volta de si.

Ver a movimentação desse corpo — que gira, assim como o planeta Terra — e seu efeito sobre o tempo e o espaço por eles distorcidos representaria um avanço inédito no campo da astronomia, de acordo com os cientistas.

A expectativa é de imagens bonitas e coloridas (após as captações, os cientistas utilizam dados coletados para supor e aplicar cada tonalidade). Conforme o buraco consome aquilo que o rodeia, o material se transforma em um gás superaquecido que muda de cor à medida que se aproxima do centro do corpo. O resultado seria a gravação desse momento de transformação e movimentação em torno do buraco negro.

Os pesquisadores pretendem colocar telescópios terrestres na Groenlândia, França e em países da África para ajudá-los na empreitada. Além disso, pediram recursos para financiar mais três satélites. A rede criada constituiria um super telescópio, capaz de registrar o corpo situado no centro da nossa galáxia em altíssima resolução.

Mais do que satisfazer nossa interminável curiosidade científica, o projeto pode testar as teorias de Albert Einstein de forma ainda mais precisa do que a fotografia do buraco negro do começo deste ano.

