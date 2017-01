Cientistas tentam identificar doenÃ§a que deixa a urina preta e teria afetado 52 pessoas na Bahia

Pesquisadores da Universidade Federal da Bahia estão analisando amostras de material de pacientes que podem ter contraído uma doença misteriosa que provoca intensas dores musculares e deixa a urina com a cor preta. Os 52 casos suspeitos surgiram a partir de dezembro.

Segundo a Secretaria de Saúde do Estado, um homem que morreu no último dia 31 apresentou os sintomas, mas não se pode dizer que a doença desconhecida o matou, uma vez que ele sofria de outros problemas de saúde, como a hipertensão.

De acordo com o pesquisador Gúbio Soares, a equipe deve identificar a doença e sua origem até a próxima semana. Todavia testes de fezes e urina indicam que a doença pode ser causada por um vírus do gênero Enterovírus ou do gênero Parechovírus. Apesar de não serem fatais, esses vírus podem levar a um quadro de insuficiência renal, se não forem tratados de forma adequada. A Fundação Oswaldo Cruz também está analisando amostras de material.

Os casos estão concentrados na região de Salvador. A manifestação dos sintomas se assemelha a pequenos surtos ocorridos no exterior, como no Japão, entre 2008 e 2014; na França, entre 2008 e 2010; e na Dinamarca, em 2014. (AG)

Comentários