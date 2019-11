O Denarc (Departamento Estadual de Investigações Criminais) da Polícia Civil gaúcha capturou no bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre, um casal de ciganos por suspeita de autoria de um homicídio em Pelotas e crimes patrimoniais em diversas outras cidades do Rio Grande do Sul e também Santa Catarina. Eles eram alvos de diversos mandados de prisão em ambos os Estados.