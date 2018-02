Mais de dez cilindros de oxigênio ficaram armazenados no corredor do Hospital João Câncio Fernandes, em Sena Madureira, no interior do Acre. A denúncia, divulgada na quinta-feira (1), é do Sindicato dos Médicos do Acre (Sindmed-AC) que fez uma visita ao local e flagrou a irregularidade. O sindicato alertou para o risco de explosão.