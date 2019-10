Cinco aplicativos úteis e pouco conhecidos para você baixar no seu celular

Aplicativos para Android e iPhone (iOS) podem oferecer funções muito úteis mesmo que não sejam tão conhecidos. Segundo a ferramenta de monitoramento Statista, a Google Play Store acumula, até setembro de 2019, mais de 2,4 milhões de apps disponíveis para download, enquanto a App Store oferece 1,8 milhão de softwares para baixar.

Na lista a seguir, reunimos cinco programas grátis para celular que têm design agradável, funcionam bem e trazem recursos benéficos, mas que não são muito populares entre usuários dos sistemas de Google e Apple.

Transcrição Instantânea

O Transcrição Instantânea é um aplicativo do Google que transcreve áudio em tempo real, enquanto o smartphone está gravando. O app é desenvolvido pelo laboratório Google Research e funciona como uma espécie de versão experimental do Google Recorder, gravador que estreou no Pixel 4 e que funciona de modo similar. Ele pode ajudar estudantes que precisam anotar aulas sem tirar a atenção da explicação, ou jornalistas que desejam poupar tempo na decupagem de entrevistas.

Ao abrir o app, ele começa a gravar imediatamente e passa a transcrever o áudio na tela. O texto pode ser armazenado por até três dias e é possível configurar diversos idiomas de escuta. Em relação ao app presente no celular do Google, fica faltando o armazenamento do áudio em conjunto com a transcrição. Para iPhone, há o Transcribe – Speech to Text.

Shake-it

Os dorminhocos de plantão podem lançar mão do despertador inteligente Shake-it para acordar na hora certa. O aplicativo para Android e iPhone funciona de maneira curiosa: ao começar a tocar no horário programado, ele só para se o usuário, por exemplo, sacudir o celular inúmeras vezes ou gritar para o telefone por um certo período. É possível também configurar uma ação surpresa, o que força a pessoa ter que ler os comandos e pensar o que fazer antes de agir. A promessa é de que, com esses truques, o usuário seja obrigado a acordar para silenciar o alarme.

Transcriber e Audio to Text for WhatsApp

O Transcriber for WhatsApp, para Android, e o Audio to Text for WhatsApp, para iPhone, são aplicativos que podem poupar tempo de quem costuma receber muitos recados de voz no WhatsApp. Ambos ouvem o áudio em silêncio e transformam o conteúdo em texto que pode ser lido em poucos segundos. A função evita ouvir áudios longos demais em momentos inoportunos e permite anotar informações importantes que são ditas. Além disso, a transcrição é uma das maneiras de driblar o check azul em áudios.

Nos dois sistemas, basta configurar o idioma e compartilhar um áudio recebido com o aplicativo para ver a transcrição na tela. No Android, basta selecionar “Transcrever” na tela de envio. No iOS, é preciso se certificar de que a opção “Audio to text” aparece no menu de compartilhamento antes de mandar.

PicsArt Animator

O PicsArt Animator é um editor de animações com funções avançadas para celular. Disponível para Android e iPhone (iOS), o app tem comandos simples para ajustar o movimento de personagens no cenário e adicionar efeitos aos elementos. É possível também editar em modo de linha do tempo com suporte a várias faixas, todas compatíveis com animações quadro a quadro e ferramentas de edição, desenho e gravação de dublagens pelo microfone do telefone.

Ao final da edição, o usuário tem a opção de salvar em diversos formatos de vídeo e em GIF para enviar pelo WhatsApp. O aplicativo tem muitas funções para um app gratuito, embora insira uma marca d’água na animação uma vez que o conteúdo é exportado.

New Habit

O New Habit é um aplicativo para Android que tem a proposta de ajudar o usuário a desenvolver um novo hábito, seja ele praticar mais exercícios, estudar mais, tomar mais água ou acordar mais cedo. O app permite configurar objetivos diários e uma meta final e, dia a dia, acompanha a evolução à medida que pequenas tarefas são completadas. Ao criar uma rotina de caminhadas, por exemplo, é possível configurar um formulário simples que pergunta se o objetivo do dia foi ou não cumprido. Há também várias sugestões prontas para escolher.

Existem diversos apps de monitoramento de hábitos, mas o New Habit se destaca na Google Play Store por ser fácil de usar no dia a dia e, por isso, ser mais difícil de abandonar. A ideia é que, após uma configuração inicial, a pessoa tenha que apenas apertar um botão sempre que quiser registrar uma conquista. Uma boa opção para iPhone é o Habit – Daily Tracker, que tem proposta similar.