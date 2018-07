Cinco assuntos quentes para o Brasil nesta semana

Os Estados Unidos seguem com potencial de impactar os mercados em duas frentes na próxima semana. Em relação às apostas no ritmo de alta dos juros do Fed, dados como o CPI podem pesar nos ativos financeiros. Quanto à guerra comercial, investidores monitoram eventuais desdobramentos das tarifas dos EUA e represálias da China. No Brasil, IGP-DI deve mostrar nova aceleração, mas que não deve impulsionar apostas em alta da Selic por refletir fatores vistos como temporários. Na política, pré-candidatos devem seguir em busca de alianças e destaques do projeto das distribuidoras podem ser votados. Veja os principais destaques:

Inflação nos EUA em foco

Após ata do Fomc pressionar dólar e relatório de emprego dos EUA com dados mistos nesta semana, na próxima mercado segue monitorando indicadores que possam afetar as expectativas de aperto monetário do Fed. Mercado avalia CPI e PPI nos EUA em busca de qualquer sinal de aumento acima do previsto da inflação, que poderia ampliar as apostas em alta dos juros. Estimativa mediana para o CPI a/a aponta leve aceleração de 2,8% para 2,9% em junho. Fed divulgará relatório de política monetária no dia 13, que precederá fala de Jerome Powell no Congresso na semana seguinte.

Guerra comercial e dados na China

Mercados devem continuar expostos ao risco de turbulências causadas pela guerra comercial empreendida pelo presidente americano Donald Trump. Tarifas americanas contra a China entraram em vigor a partir da madrugada desta sexta-feira e governo chinês anunciou retaliação imediatamente. Trump havia avisado que adotaria mais restrições em caso de retaliação. China também também pode mover mercados na próxima semana com dados de inflação e balança comercial. Zona do euro e Japão têm produção industrial.

Varejo e inflação no Brasil

Após IPCA em linha com o previsto nesta sexta, próxima semana destaca o IGP-DI de junho, que deve disparar para 8,06% a/a. Índices da série IGP, devido ao peso dos preços ao produtor, são geralmente os que refletem de forma mais rápida e aguda os impactos de fatores como a greve dos caminhoneiros e a alta do dólar. Semana ainda terá as primeiras parciais de julho do IPC-Fipe e IPC-S. Impacto da greve também deve aparecer nas vendas do varejo de maio, com estimativa mediana de -1,4% m/m. IBGE ainda divulgará o dado de serviços.

Pré-candidatos buscam alianças

Jornais destacaram os sinais de que Ciro Gomes (PDT) pode estar mais próximo de conquistar o apoio do DEM, tirando de Geraldo Alckmin (PSDB) um aliado histórico dos tucanos. O apoio dos democratas a Ciro, que já foi do PSDB, daria ao pedetista mais tempo de TV e condições de disputar parte do eleitor de centro e direita, hoje dividido entre Alckmin e Jair Bolsonaro. Segundo o Globo, Maia vê mais chance de aliança do DEM com Ciro do que com Alckmin devido a palanques regionais. Em jantar com Alckmin, centrão disse que o desgaste do PSDB atrapalha aliança com o pré-candidato tucano, segundo o Estado.

Distribuidoras da Eletrobras

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), prevê que os destaques do projeto que trata da venda das distribuidoras da Eletrobras devem ser votados na próxima quarta-feira, com encaminhamento ao Senado na sequência, informou a Folha. Se a Câmara terminar a votação na quarta-feira, talvez o presidente da República chame o presidente do Senado para uma conversa e mostre a importância de votar na quinta-feira, disse Maia.

Deixe seu comentário: