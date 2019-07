Cinco coisas que você deve saber antes de sair de casa nesta segunda-feira

Segunda-feira terá sol e elevação na temperatura no Rio Grande do Sul

A temperatura deve aumentar durante à tarde, onde o sol aparece mais. A semana começa sem chance de chuva em todo o estado. As máximas não ultrapassam os 19°C.

Termômetros alcançam 15°C em Porto Alegre, 16°C em Santa Maria, 17°C em Pelotas e 19°C em Capão na Canoa.

Receita abre consulta ao segundo lote da restituição nesta segunda-feira

Sistema estará liberado para os contribuintes a partir das 9h. Vale lembrar que esta etapa é para saber se o pagamento está agendado. O dinheiro referente ao lote cai na conta dos contribuintes no dia 15.

Após título da Copa América, Everton garante volta ao Grêmio e dupla Gre-Nal volta nessa semana

O atacante, que marcou o primeiro gol da vitória contra o Peru na final deste domingo (7), garantiu que retornará para o Grêmio nesta segunda (8). Na quarta-feira (10), o Tricolor enfrenta o Bahia, na Arena, pelas quartas de final da Copa do Brasil. No mesmo dia, o Inter joga contra o Palmeiras também pela Copa do Brasil, no Allianz Parque, em São Paulo.

Caminhada alusiva à Parada LGBT+ em Porto Alegre aconteceu ontem

Cancelada por conta da chuva que atingiu Porto Alegre no último final de semana, a caminhada alusiva à Parada LGBT+ foi realizada neste domingo (7). A 23ª edição do evento contou com três trios elétricos e saiu do Parque da Redenção em direção à Orla do Guaíba. A Brigada Militar contabilizou 10 mil participantes.

Câmara deve iniciar discussão sobre reforma da Previdência nesta terça-feira

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), acredita que o texto poderá ser votado em dois turnos antes do recesso parlamentar, que começa no dia 18 de julho. O parecer do relator Samuel Moreira (PSDB-SP) na comissão especial que tratou do tema foi aprovado na quinta-feira (4), e os destaques ao texto-base terminaram de ser apreciados pelos integrantes do colegiado na madrugada de sexta-feira (5). Para o texto começar a ser debatido no plenário, o regimento da Câmara estabelece um prazo de duas sessões após a conclusão da votação na comissão especial.

Deixe seu comentário: