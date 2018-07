Cinco criminosos foram presos durante uma operação contra homicídios em Porto Alegre

Agentes da 3ª Delegacia de Polícia de Homicídios e Proteção à Pessoa deflagraram, na manhã desta quinta-feira (05), a Operação Clavus para combater homicídios em Porto Alegre. Foram cumpridos cinco mandados de prisão e 12 de busca e apreensão no bairro Rubem Berta, em especial na Vila Santa Maria, na Zona Norte da cidade.

Cinco bandidos foram presos durante a ação. Segundo o delegado Cassiano Cabral, em maio tornou-se mais intensa a violência e crimes contra a vida por meio de ataques de criminosos da Vila Santa Maria na Vila Amazônia. “Traficantes da Vila Santa Maria impediam que moradores da Vila Amazônia tivessem acesso ao posto de saúde ali estabelecido, assim como moradores de uma vila não podiam acessar a outra”, disse o delegado.

“Sete homicídios foram contabilizados na Vila Amazônia apenas no mês de maio, inclusive um duplo homicídio ocorrido em 19 de maio. Um dos integrantes da organização criminosa já se encontra recolhido, mas de dentro do sistema carcerário foi o mandante dos crimes e teve sua prisão preventiva decretada na tarde de quarta-feira, juntamente com outros quatro integrantes da organização criminosa”, relatou o delegado Cassiano Cabral.

Entre os presos na operação está o principal matador do grupo e vinculado a três crimes contra a vida. Também foram apreendidas drogas como crack, maconha e cocaína. Aproximadamente 65 policiais civis participaram da ação, que também contou com o apoio do GOE (Grupamento de Operações Especiais).

Drogas

Na tarde de quarta-feira (04), agentes da 2ª Delegacia de Polícia de Gravataí, na Região Metropolitana, prenderam três homens por tráfico de drogas em Porto Alegre. Na ação, resultante de averiguações no bairro Passo das Pedras, os indivíduos foram flagrados com drogas e dinheiro.

Mais de 73 tijolos de maconha foram apreendidos, além de cocaína, lança-perfume, comprimidos de ecstasy e dinheiro em espécie. Segundo o delegado Rafael Soccol Sobreiro, os policiais civis diligenciaram até a Zona Norte da Capital a fim de averiguar informações obtidas ao longo de investigações. “No local, três indivíduos foram flagrados com 73 tijolos grandes de maconha, pesando aproximadamente 49 quilos, dois quilos de cocaína, dez frascos de lança-perfume, quatro porções de sucesso, um tubo contendo sucesso, 111 comprimidos de ecstasy, 27 frações de maconha de diversos tamanhos, quatro buchas grandes de cocaína, R$ 7.172,00 em dinheiro e cadernos de controle de tráfico”, contou o delegado.

Os bandidos são suspeitos de realizarem o abastecimento de drogas na região de Gravataí. Um veículo que era usado para o comércio dos entorpecentes também foi apreendido na ação.

