Cinco criminosos são presos por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e receptação no Litoral Norte gaúcho

A Polícia Civil prendeu, na madrugada desta quarta-feira (28), no bairro Costa Sol, em Cidreira, no Litoral Norte, cinco criminosos por tráfico de drogas, associação ao tráfico, porte ilegal de arma de fogo e receptação.

Com os bandidos foram apreendidos porções de vários tipos de drogas, dinheiro, duas armas, munições, celulares, três automóveis, duas motocicletas e vários objetos oriundos de furto e roubo.

“A Polícia Civil chegou até os indivíduos via denúncia anônima, portanto a ajuda da população sempre será importante. As denúncias poderão ser feitas através do telefone 197, bem como nas nossas redes sociais”, afirmou o delegado Alexandre Souza.

