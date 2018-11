Cinco destinos que são tendência para os brasileiros em 2019

Ainda não sabe para onde viajar em 2019? Um levantamento do site Viajala apontou os destinos tendência para o ano que vem: locais que ou registraram grande busca pelos brasileiros ou tiveram queda expressiva nos preços das passagens aéreas. O estudo avaliou mais de 47 milhões de buscas feitas em setembro, além do comportamento do viajante brasileiro.

Por exemplo: nós somos os que mais tempo ficam longe de casa, comparado com outras nações na América Latina. Em geral, a duração de viagens internacionais é de 20 dias e metade para destinos dentro do País.

As mulheres brasileiras também são uma das mais ativas e realizam 67% das buscas por destinos. A média latina é de 60%. Além disso, somos também o país que mais usa celular e tablet para buscar passagens aéreas: 64%.

Confira os destinos que são tendência para os brasileiros em 2019:

São Luís. A capital maranhense apresentou um aumento de 106% nas buscas de passagens a partir dos aeroportos de todo o Brasil, a maior entre os destinos nacionais. Nas buscas com origem no Rio de Janeiro, o crescimento foi de 231%, e, nas com origem em São Paulo, 268%. O preço médio subiu 8,6% saindo do Rio, e 7,6% saindo de São Paulo.

O Maranhão tem explorado seu potencial turístico nos últimos anos. Nove cidades registraram crescimento: em Barreirinhas, a porta de entrada para os Lençóis, e a região da Chapada das Mesas, tiveram cerca de 90% de ocupação hoteleira na alta temporada.

João Pessoa. A capital da Paraíba foi a segunda que mais cresceu em buscas: 78% mais procurada que o ano passado. Saindo do Rio de Janeiro, o aumento de interesse foi de 172% e o preço médio da passagem com essa origem caiu 5,5%. E não são só os brasileiros que estão vendo potencial turístico do Estado nordestino. A cidade teve aumento de quase 200% na ocupação hoteleira estrangeira.

Portugal. Portugal é o grande fenômeno do turismo internacional em 2018. Lisboa teve um crescimento de 436% na procura dos turistas brasileiros este ano, em relação ao ano passado, e o Porto apresentou um aumento de 331%. Apesar da alta do dólar, houve queda de 5% no preço médio para Lisboa, e de 8% no preço médio para o Porto.

Canadá. O Canadá tem sido escolhido pelos brasileiros não apenas para passar férias, diz o site, mas também estudar e trabalhar. Toronto teve crescimento de 240% na preferência dos usuários esse ano e queda de 30% no preço médio da passagem – foi a queda mais alta registrada pelo Viajala no preço médio dos destinos internacionais.

Equador. Com o início dos voos diretos entre o país e a capital, Quito, o Equador deve atrair cada vez mais brasileiros para alguns de seus destinos, como o arquipélago de Galápagos. O preço médio para viajar até lá, em 2019, começa em R$1.600. O país teve alta de 7% no número de visitantes.

Deixe seu comentário: