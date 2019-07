Cinco empresas fornecerão refeições para Restaurantes Populares em Porto Alegre

Secretaria de Desenvolvimento Social, selecionou seis restaurantes descentralizados em, cinco regiões da cidade, para fornecer refeições sociais para a população em situação de rua, vulnerabilidade social e pobreza extrema em Porto Alegre.

O edital permitia a manifestação de interesse por mais de um estabelecimento. O resultado preliminar, com a publicação de quais preencheram os requisitos, vai ser divulgado na sexta-feira.

Com o fechamento, em maio, do Restaurante Popular, que fornecia cerca de 600 refeições ao preço de R$ 1, no bairro Floresta, a previsão é de distribuir 800 pratos diários para pessoas cadastradas no sistema em seis restaurantes, de forma descentralizada. O projeto, batizado de “Prato Alegre, mais do que comida”, prevê ampliar o investimento anual, de R$ 1,48 milhão para R$ 2,65 milhões. As refeições serão servidas de segunda a sexta-feira.

