Cinco imóveis residenciais do banco Santander no Rio Grande do Sul serão leiloados no dia 26

O Rio Grande do Sul está no mapa de um leilão virtual de imóveis residenciais de diversos Estados, que será promovido pelo banco Santander na tarde do dia 26 deste mês. Ao todo, são cinco unidades: uma casa em Viamão, uma em Pelotas, outra em Cachoeira do Sul, um apartamento em Passo Fundo e outro em Rio Grande, com valores iniciais entre R$ 54,9 mil e R$ 297 mil.

Por meio do site www.superbid.net, é possível visualizar as opções, cadastrar-se e e fazer os lances. Segundo a empresa MaisAtivo, especializada na intermediação de imóveis comerciais, residenciais, industriais e rurais, a economia em relação ao valor de avaliação varia de 21% a 57%.

“São ótimas oportunidades, tanto para quem deseja investir quanto para quem quer adquirir a casa própria com procedência e muita economia em relação ao valor de mercado”, ressalta. Além do Rio Grande do Sul, podem ser adquiridos imóveis em outros 11 Estados brasileiros, incluindo São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.

Todos os imóveis do pregão podem ser financiados em até 420 prestações mensais, diretamente com o Santander. Para quem optar pelo pagamento à vista, será concedido um desconto de 10% no total do lance. Além disso, o comprador tem a opção da permuta, oferecendo outro imóvel no negócio.

Empresas

O Superbid Marketplace é uma plataforma com soluções e múltiplas modalidades de transações online, conectando compradores e vendedores com segurança e transparência. Em 19 anos de atuação, a empresa atende a mais de 4 mil clientes comerciais na América Latina.

Já a MaisAtivo Imóveis, empresa de intermediação de ativos do Superbid Marketplace, especializou-se na intermediação de imóveis comerciais, residenciais, industriais e rurais. Possui, ainda, divisões especializadas nos setores industrial, rural e de soluções em processos judiciais.

(Marcello Campos)

