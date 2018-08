Cinco mil maços de cigarro contrabandeados foram encontrados em um caminhão que transportava óleo de soja em uma estrada federal gaúcha

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu, no início da noite de -feira (1º), uma carga de 5 mil maços de cigarro contrabandeados do Paraguai na BR-285, em Passo Fundo, na Região Norte do Rio Grande do Sul. O produto estava escondido em uma carreta em meio a uma carga de óleo de soja.

Os policiais realizavam uma fiscalização na rodovia quando abordaram um caminhão com placas de Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha. Ao verificarem a documentação da carga, constataram que o veículo vinha do Estado do Mato Grosso do Sul com destino a Porto Alegre e estava carregado com cerca de 30 mil latas de óleo de soja.

Os agentes decidiram realizar uma vistoria na carga e encontraram as caixas de cigarro escondidas entre os fardos de latas de óleo de cozinha. O motorista do veículo, de 47 anos, morador de Marau, disse que carregou a carreta em Campo Grande (MS) e depois, no meio do caminho, parou em Mundo Novo (MS) e pegou os cigarros. Segundo ele, o lucro que teria com o transporte do produto contrabandeado seria de R$ 2 mil. O homem foi preso.

Quarenta e oito por cento do total de cigarros consumidos no Brasil é oriundo do contrabando, principalmente do Paraguai, que tem o menor imposto do mundo para o produto, segundo o ETCO (Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial). Esse crime financia outros mais graves, como o tráfico de drogas e de armas, lavagem de dinheiro, sonegação, corrupção e trabalho escravo.

Quadrilha

Em junho, a PF (Polícia Federal) e a PRF (Polícia Rodoviária Federal) deflagraram a Operação Humo para desarticular uma rede de distribuição de cigarros de origem paraguaia com atuação nos três Estados da Região Sul e no Uruguai. Cerca de 200 policiais federais e 80 policiais rodoviários federais participaram da ação.

Os agentes cumpriram 53 mandados de busca e apreensão e 22 de prisão nos Estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. A operação teve como alvos depósitos de mercadorias, estabelecimentos comerciais e endereços residenciais vinculados aos investigados. Também foram determinados o sequestro de 32 veículos e o bloqueio de valores de contas bancárias de 16 pessoas.

O inquérito foi instaurado pela Polícia Federal em setembro de 2017, a partir da apreensão de uma carga de 70 mil cigarros contrabandeados, que seria distribuída no Uruguai, onde essa mercadoria é vendida por valor mais alto do que no Brasil. A partir dessa apreensão, os investigadores iniciaram o mapeamento de uma grande rede de distribuição da mercadoria ilegal para diversos pontos do Rio Grande do Sul, principalmente para Porto Alegre e Região Metropolitana, Pelotas, Rio Grande, Litoral Sul do Estado e cidades da fronteira com o Uruguai. Também foram identificados distribuidores do contrabando em Foz do Iguaçu e Marumbi, no Paraná; e na cidade catarinense de Palhoça.

