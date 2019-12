Notas Mundo Cinco mortos na Somália em ataque de grupo islamita

Por Redação O Sul | 12 de dezembro de 2019

Quatro civis e um soldado morreram nesta quinta-feira em um ataque do grupo islamita Al Shabab contra um acampamento do exército somali, a cerca de 25 quilômetros ao norte de Mogadíscio, a capital, segundo fontes militares e testemunhas. Os islamitas de Al Shabaab, afiliados à Al-Qaeda, assumiram brevemente o controle do acampamento antes de abandoná-lo.

Voltar Todas de Notas Mundo

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário