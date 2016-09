Cinco mulheres notáveis são confrontadas em “Verdades Inventadas”

Um insólito encontro entre Coco Chanel, Camille Claudel, Virgínia Woolf, Clarice Lispector e Frida Kahlo é o tema da peça “Verdades Inventadas”, de Luiza Moura, que será apresentada no dia 1º de outubro, às 15h30min, no

auditório do Centro de Eventos do Hotel Plaza São Rafael.

O texto é uma composição baseada em dados biográfico e ficção. Estas cinco mulheres notáveis, colocadas frente a frente, entram em confrontos e acordos, descobrem diferenças intransponíveis e coincidências assustadoras.

As discussões envolvem temas como liberdade, hipocrisia, paixões, perdas, encantos e desencantos frente à vida.

Nos papéis das grandes mulheres criativas se apresentam: Beatriz Borges Forthes Kroeff, Denise Souza, Jussara Ramos, Márcia Zart, Michele Reghelin; na direção, Adriana Mendonça e, como narrador, Cleon Cerezer.

A peça é uma das atividades do XI Encontro Brasileiro sobre o Pensamento de Winnicott, “Psicanálise e Arte: por um viver mais criativo”, porém, excepcionalmente, será aberta ao público em geral.

Serviço:

Espetáculo: “Verdades Inventadas”

Data: 1º de outubro, às 15h30min

Onde: Auditório do Centro de Eventos do Hotel Plaza São Rafael (avenida Alberto Bins, 514 – Centro Histórico, Porto Alegre – RS)

A entrada é franca, mas é necessária a inscrição pelo email seminarios.winnicott.poa@gmail.com.

