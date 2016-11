Cinco naves espaciais participam da missão para desviar asteroides da Terra

A ESA (agência espacial europeia) anunciou estar entrando na etapa final de avaliação da sua Missão Impacto a um Asteroide, ou AIM (Asteroid Impact Mission). A missão voará junto com a missão DART (sigla em inglês para Teste de Redirecionamento de Duplo Asteroide), da Nasa (agência espacial americana).

O alvo de ambas é o sistema duplo Dídimo, um binário, com dois asteroides girando um em torno do outro – o asteroide primário tem cerca de 800 metros de diâmetro, enquanto o satélite tem cerca de 150 metros.

Enquanto a DART atinge o menor dos dois asteroides, a sonda AIM será responsável por coletar todos os dados técnicos necessários para validar os modelos de um impacto para desviar um asteroide de sua rota.

Além disso, dois nanossatélites (cubesats) serão enviados para observações complementares e mais arriscadas, bem mais próximas do asteroide, e um módulo de pouso, a microssonda Mascot-2, descerá na pequena lua Dídimo para examinar a sua estrutura interior.

Não há muito tempo disponível para a preparação da missão porque os asteroides continuam vindo em direção à Terra, para uma passagem sem risco de choque em 2022.

Só na Europa, mais de 40 empresas de 15 países estão envolvidas na fabricação dos diversos sistemas da missão. Nos Estados Unidos, a construção do módulo de impacto está sendo coordenado pelo Laboratório de Física Aplicada da Universidade Johns Hopkins.

Pouso e observação.

Para observar os asteroides, a missão usará a mesma câmera que a sonda Dawn, da Nasa, está usando para observar o planeta anão Ceres. Mas o sistema está sendo testado com os dados da sonda Rosetta, que orbitou um cometa durante mais de um ano.

“Não há dois asteroides exatamente iguais e, na verdade, os asteroides Dídimos estão realmente muito distantes para que os astrônomos saibam suas características superficiais precisas.

No entanto, essas imagens da Rosetta oferecem um análogo útil para testar a precisão de navegação que precisaremos para manobrar rumo ao nosso alvo, a ‘lua Dídimo’, e, finalmente, liberar a Mascot-2 na sua superfície, com alguns centímetros por segundo de precisão”, explicou Michael Kueppers, chefe do projeto AIM.

A ESA também está trabalhando com as empresas que apresentaram os melhores projetos de nanossatélites para voar a bordo da AIM.

Filmar o impacto.

Uma missão multiveículos – nave-mãe, sonda de pouso, sonda de impacto e nanossatélites – no espaço profundo é algo pioneiro na exploração espacial.

A AIM também demonstrará uma tecnologia inovadora que permitirá que a sonda navegue autonomamente em torno do asteroide, como uma nave espacial autodirigida, sem necessidade de receber comandos terrestres.

O objetivo é que esse conceito de autonavegação possa ser aplicado em futuras naves espaciais destinadas a explorar corpos celestes mais distantes da Terra.

