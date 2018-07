Cinco pessoas foram mortas em um apart-hotel na praia de Canasvieiras, em Florianópolis

Cinco pessoas foram mortas, nesta quinta-feira (05), em uma chacina ocorrida em um apart-hotel na praia de Canasvieiras, em Florianópolis (SC). Quatro vítimas eram da mesma família. Três homens armados invadiram o local e renderam as únicas seis pessoas que estavam no estabelecimento, localizado no Norte da ilha catarinense.

Uma funcionária do hotel sobreviveu e acionou a polícia. Ela conseguiu escapar dos assassinos. Os criminosos teriam permanecido por várias horas no local, segundo informações da PM (Polícia Militar). As vítimas teriam sido mortas por asfixia.

Um dos corpos estava na lavanderia do hotel, dois em quartos do segundo andar e outros dois em quartos do terceiro andar. Todas as vítimas estavam amarrados e havia gasolina espalhada no hotel. O motivo da chacina, conforme a PM, seria acerto de contas com uma facção criminosa paulista. Escritas da quadrilha foram deixadas em uma parede do estabelecimento.

As vítimas eram do Estado de São Paulo, mas moravam em Florianópolis havia cerca de dez anos. Os mortos foram identificadas como Paulo Gaspar Lemos, 78 anos; Leandro Gaspar Lemos, 44 anos; Paulo Gaspar Lemos Junior, 51 anos; Katia Gaspar Lemos, 50 anos; e Ricardo Lora, 39 anos.

“Apesar de que eles renderam as pessoas com arma de fogo, arma curta, não teve nenhum indicativo de uso de arma de fogo [nos assassinatos], não foi encontrado sangue, a princípio a causa morte foi asfixia”, explicou o tenente-coronel Marcelo Pontes. “Tudo indica que foi um acerto de contas. Porque essa família era de São Paulo, estavam aqui em Florianópolis, e os autores do homicídio deixaram algumas inscrições nas paredes como se tivesse cobrando alguma dívida, uma vingança oriunda de São Paulo”, prosseguiu.

Canasvieiras

Canasvieiras é um bairro e uma praia localizados no Norte da ilha de Santa Catarina, entre as praias de Jurerê e Cachoeira do Bom Jesus. Possui um comércio bastante diversificado. Durante o verão, Canasvieiras se transforma em um dos destinos mais movimentados de Florianópolis.

A praia é uma das mais visitadas pelos turistas argentinos e uruguaios, devido ao mar tranquilo e à vida noturna. O mar de Canasvieiras é calmo e quente, apropriado para famílias com crianças. Ao longo da praia, não muito distante, há uma ilha particular, a Ilha do Francês, à qual é possível ir de caiaque ou em lanchas alugadas.

Canasvieiras funciona como uma pequena cidade, contando com delegacia de polícia e posto de saúde. Na área de alimentação, oferece churrascarias, casas de massa, frutos do mar, comidas típicas, cozinha internacional, lanchonetes, docerias e sorveterias. O turista pode escolher ficar hospedado em hotéis de luxo, pousadas, residenciais, casas de aluguel, albergues e campings.

