Cinco pessoas foram presas durante uma operação contra a exploração sexual de adolescentes no Rio Grande do Sul

A Polícia Civil deflagrou, na manhã desta terça-feira (28), a Operação Jaquirana para combater o aliciamento de adolescentes vítimas de exploração sexual na Região Nordeste do Rio Grande do Sul.

A ação foi realizada pela delegacia de polícia de Jaquirana, com o apoio das delegacias de Vacaria e de Bom Jesus, além da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente e da Brigada Militar. Foram cumpridos quatro mandados de prisão preventiva e três mandados de busca e apreensão no município de Jaquirana.

De acordo com o delegado Anderson Silveira de Lima, o operação foi decorrente de investigação sobre um esquema de exploração sexual de adolescentes. Cinco pessoas foram presas, sendo quatro delas suspeitas de envolvimento direto no crime investigado, e um homem que estava foragido do sistema prisional. “A mulher presa é suspeita de aliciar meninas com idades entre 12 e 15 anos, e as vender para homens envolvidos com o tráfico de drogas, na cidade de Jaquirana”, explicou o delegado.

Segundo as investigações, os crimes iniciaram em 2015. Há alguns meses a exploração sexual foi comprovada pela Polícia Civil, que instaurou um inquérito policial. Foi constatado que os pais das vítimas não tinham participação nos crimes. “As meninas, algumas em situação de vulnerabilidade social, além de serem aliciadas pela suspeita, também experimentavam drogas antes de serem levadas para a realização dos programas sexuais, que eram pagos com entorpecentes ou dinheiro”, completou Anderson.

Outra operação

A Polícia Civil gaúcha desencadeou, na segunda-feira (27), a Operação Infância Protegida II com o objetivo de combater crimes relacionados à pornografia infanto-juvenil cometidos por meio da rede mundial de computadores. Foram cumpridos 16 mandados de busca e apreensão em oito cidades do Rio Grande do Sul.

Durante as diligências, seis pessoas foram presas por crimes relacionados à pornografia infanto-juvenil, posse ilegal de arma de fogo e moeda falsa. Diversos equipamentos eletrônicos foram apreendidos após os técnicos do IGP (Instituto-Geral de Perícias) detectarem acessos e compartilhamentos de material ilícito com conteúdo pornográfico envolvendo crianças e adolescentes.

Entre os presos estão um mecânico, um cuidador de idosos e um piloto de aeronave comercial. Agora, a polícia vai investigar se houve compartilhamento de material pornográfico pelos suspeitos.

Cadastro de Pedófilos

Em janeiro deste ano, o governador do Rio Grande do Sul, José Ivo Sartori, sancionou o Projeto de Lei 16/2016, de autoria do deputado estadual Maurício Dziedricki (PTB), que cria o Cadastro Estadual de Informações para Proteção da Infância e da Juventude, o chamado Cadastro de Pedófilos. A proposta foi aprovada por unanimidade na Assembleia Legislativa gaúcha.

Deixe seu comentário: