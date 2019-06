Cinco pessoas são mortas a tiros em bar na serra gaúcha

Cinco homens foram mortos a tiros em um bar no bairro Municipal, em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha. Segundo o delegado plantonista Arthur Reguse, uma das vítimas chegou a ser encaminhada para atendimento médico na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. A Polícia Civil informou que os criminosos chegaram em dois carros no bar efetuando os disparos. A perícia recolheu pelo menos 64 cápsulas de balas. Vizinhos relataram que ouviram gritos seguidos dos disparos. De acordo com a Brigada Militar, dos cinco mortos, quatro tinham antecedentes criminais.

As vítimas foram identificados como Roger da Silva Cabral, 18 anos, Matheus da Silva Ribeiro, 23 anos, Lucas Joel Ferrão, 30 anos, Cristian Soares Teixeira, 28 anos, e Robert da Silva Ribeiro, 22 anos.

Até o momento, a Polícia Civil ouve testemunhas para tentar esclarecer o crime e já interrogou seis pessoas entre testemunhas e familiares das vítimas. Outras devem ser ouvidas ainda nesse fim de semana. Um homem foi preso, na mesma rua da chacina, por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. O delegado Álvaro Becker, responsável pela investigação do crime, acredita que essa prisão não tenha nenhuma ligação com as cinco mortes.

A principal linha de investigação da polícia é de que o crime tenha relação com desavenças de duas facções criminosas.