Cinco pessoas são presas por roubo à farmácia em Gramado 

Após perseguição na ERS-115, em Gramado, na Serra Gaúcha, a Brigada Militar prendeu cinco pessoas em flagrante por roubo à farmácia no centro da cidade. No veículo, estava um homem, de 32 anos, e quatro mulheres. Conforme a Brigada Militar (BM), o grupo é de Porto Alegre e todos têm antecedentes por furto. Com eles, os policiais encontraram diversos objetos de higiene pessoal.

Um morador ligou para o 190 por volta das 15h30 e informou que um veículo circulava com atitude suspeita no município. A testemunha disse aos policiais que viu quatro mulheres entrando no carro com muitos objetos na mão. Assim, a polícia iniciou uma perseguição ao veículo e só conseguiu interceptar o carro na ERS-115, no limite entre Gramado e Três Coroas. O caso será investigado pela Polícia Civil.

