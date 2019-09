Cinco pessoas são presas por tortura em supermercado de SP

Cinco pessoas foram presas temporariamente, nesta terça-feira (24), acusadas de terem torturado um rapaz de 37 anos em um supermercado de São Paulo. Uma sexta pessoa, acusada de também ter participado do crime, está foragida.

Segundo a Polícia Civil de São Paulo, dos seis indiciados pelo crime de tortura, quatro eram funcionários do estabelecimento e dois de uma empresa de segurança. Um dos suspeitos teria divulgado nas redes sociais o vídeo do momento em que o rapaz é torturado.

Na semana passada, um vídeo mostrou seguranças batendo com um bastão e usando uma arma de choque contra um homem acusado de furto. A vítima ainda teve a boca amordaçada com fio elétrico. A tortura durou cerca de 15 minutos.

O caso aconteceu no supermercado Extra Morumbi, na zona sul paulistana. O supermercado lamentou o fato e disse, por meio de nota, que proíbe o uso de qualquer tipo de violência. Um inquérito foi aberto no 89º Distrito Policial para apurar os fatos. A empresa de segurança Comando G8, responsável pelo serviço de guarda patrimonial do estabelecimento, afirmou que um dos funcionários citado no caso foi identificado e afastado. Esta foi a segunda denúncia de tortura praticada por seguranças de supermercado somente neste mês, em São Paulo.

A vítima já foi identificada, mas ainda não foi localizada pela Polícia, que tenta convencê-la a prestar depoimento e reconhecer os autores da tortura.

