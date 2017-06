Cinco prÃ©dios em Londres sÃ£o evacuados para obras contra incÃªndio

Cinco torres de apartamentos do norte de Londres, com um total de 800 unidades, serão evacuadas imediatamente para a realização de “obras urgentes” com a finalidade de melhorar a segurança contra incêndios, anunciou o município de Camden nesta sexta-feira (23). A evacuação ocorre imediatamente. “Não podemos estar seguros de que as pessoas estejam a salvo”, declarou Georgia Gould, alta funcionária do município londrino, nove dias depois do incêndio que devastou a torre Grenfell na capital britânica, deixando 79 mortos.

A decisão foi tomada devido ao risco que representa o revestimento externo destes prédios, instalado pela mesma empresa que o colocou na torre Grenfell. As investigações sobre as causas do incêndio permitiram estabelecer que o material inflamável dos painéis que cobriam os 24 andares do edifício foi o responsável pela rápida propagação do fogo.

A partir desta decisão, as autoridades pediram aos habitantes que se reúnam na biblioteca local, de onde serão enviados a hotéis londrinos. As obras para retirar o revestimento das cinco torres vão durar entre duas e quatro semanas, segundo as autoridades. (AG)

