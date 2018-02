A Cinemateca Capitólio, no Centro Histórico da Capital, retomou as suas atividades com a mostra de quatro longa-metragens da diretora Claire Simon, uma das atuais expoentes da sétima arte na França. O cliclo, em parceria com a Embaixada da França, inclui “O Bosque que Molda os Sonhos”, ainda inédito em Porto Alegre e considerado um dos melhores de 2016.

