A Cinemateca Capitólio (rua Demétrio Ribeiro, esquina com Borges de Medeiros, no Centro Histórico), apresenta às 20h desta sexta-feira uma sessão-extra do drama “Roma”, dirigido pelo mexicano Alfonso Cuarón e indicado ao Oscar deste ano. Na primeira exibição, na noite dessa quinta-feira, os ingressos se esgotaram com antecedência. O filme também está disponível no Netflix.

