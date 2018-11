Cine Floyd faz sua última apresentação do ano neste sábado em Porto Alegre

Neste sábado (17), o Teatro da Amrigs será palco de uma grande experiência sensorial, em Porto Alegre. Acontece, a partir das 20h, a última apresentação do ano do espetáculo Cine Floyd, um projeto que mistura a obra do Pink Floyd executada ao vivo com banda, projeção de cinema e a sincronia mítica com os filmes clássicos da cultura popular: The Dark Side of the Moon / Wizard of Oz, Echoes (Meddle) / 2001: A Space Odyssey e Shine On You Crazy Diamond / Blade Runner.

Os ingressos já estão à venda pelo site Sympla (link: https://goo.gl/nZeZjE) pelos valores: R$ 40 (primeiro lote), com meia entrada a R$ 20 (para estudantes, idosos e funcionários públicos mediante apresentação de documento) e Promo Solidária a R$ 30 (levando 1kg de alimento não perecível).

A famosa sincronização do filme The Wizard of Oz (Victor Fleming, 1939) e do disco The Dark Side of the Moon (Pink Floyd, 1973) acontece ao vivo durante a apresentação.

São 34 anos que separam filme e disco, mas milhares de histórias que os aproximam novamente. Coincidência ou não, as mudanças musicais acompanham a narrativa e adicionam drama especial à experiência.

O projeto, idealizado e executado pelos músicos Arthur Tabbal, Gabriel Sacks, Paulo Nascimento e Alexandre Alles, é resultado de uma grande paixão que os quatro amigos sempre tiveram pela clássica banda formada por David Gilmour, Roger Waters, Richard Wright e Nick Mason e dos muitos anos escutando, aprendendo e executando cada som para que hoje possam apresentar um espetáculo com a precisão dos mínimos detalhes.

O projeto se iniciou em casas noturnas de Porto Alegre no ano de 2014 até receber um convite especial para promover a experiência completa da sincronização nas salas de cinema em 2015, lotando a Sala P. F. Gastal da Usina do Gasômetro em duas sessões.

A dose se repetiu no mesmo ano, dentro da programação oficial do aniversário da cidade de Porto Alegre, dessa vez ao ar livre, no antigo casarão da Travessa Paraíso. De lá para cá, já foram mais de 20 apresentações em casas de shows, teatros e cinemas de Porto Alegre, Novo Hamburgo, Lajeado, Caxias do Sul e Criciúma. Em especial, vale destacar a passagem da Cine Floyd pela Cinemateca Capitólio, pela Casa de Cultura Mario Quintana e pelo Teatro Univates em Lajeado.

Serviço:

O que: Cine Floyd faz sua última apresentação do ano no Teatro da AMRIGS neste sábado

Quando: Sábado (17), às 20h

Onde: Teatro da Amrigs (Av. Ipiranga, 5311)

