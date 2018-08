Cine Santander Cultural dedica setembro para o cinema espanhol

Tradicionalmente, a sala de cinema do Santander Cultural dedica o mês de setembro para a cinematografia espanhola. O programa deste ano traz 21 filmes multipremiados, que somam 44 indicações e 19 prêmios no Goya, considerado o Oscar do Cinema Espanhol.

A programação começa com a Mostra Cinema Atual Espanhol, toda gratuita, realizada em parceria com a Embaixada da Espanha em Brasília e com o Instituto Cervantes. De 30 de agosto a 5 de setembro, a seleção oferece quatro filmes produzidos entre 2014 e 2016, além de A Colmeia, de 1982 – escolhido para marcar o 40º aniversário da Constituição Espanhola.

De 6 a 29 de setembro, a mostra reúne mais 15 filmes produzidos entre 2001 e 2015, com foco no drama e na comédia, embora alguns misturem os dois gêneros. Três sessões comentadas e dois documentários estão contemplados – um deles é Sonhos de Sal, grande vencedor do Goya da categoria em 2016.

De 22 a 23 de setembro, o filme francês Nos Vemos no Paraíso, de Albert Dupontel, ganha seis exibições que marcam a mudança do horário do cinema aos finais de semana, com horários às 13h30, 15h30 e 17h30.

Domingo Cultural

À última edição do Domingo Cultural do ano ocorre dia 30 de setembro, com o divertido filme No Mundo da Lua, animação espanhola que ganhou o Goya da categoria em 2018. As três são sessões gratuitas e dubladas em português.

Confira a programação completa no site www.santandercultural.com.br.

INGRESSOS

De 30/8 a 5/9 – entrada gratuita, com retirada de senhas meia hora antes de cada sessão.

Restante do mês – R$ 10,00 | estudantes e pessoas acima de 60 anos pagam meia-entrada

Domingo Cultural (30/9) – entrada gratuita, com retirada de senhas meia hora antes de cada sessão.

Ingressos antecipados pelo link https://uhuu.com/santander-cultural e na bilheteria do Santander Cultural

Santander Cultural

Rua Sete de Setembro, 1028 – Centro Histórico -Porto Alegre

Telefone: 51 3287.5500

scultura@santander.com.br

Horário de funcionamento

Ter a sábado, das 10h às 19h

Domingos, das 13h às 19h

Bilheteria: ter a dom, das 14h às 19h

Não abre aos feriados

Deixe seu comentário: