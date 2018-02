Cine Santander Cultural exibe a mostra Espiritualidade e Consciência

De 1º de março até 4 de abril, o Cine Santander Cultural exibe uma seleção de filmes com a temática espiritualidade e consciência, com objetivo de propor uma reflexão por meio de títulos que enfocam questões culturais, filosóficas e espirituais. A mostra, que está no sexto ano consecutivo, traz 14 documentários de diferentes nacionalidades, todos legendados especialmente para o programa, sendo 12 deles exibidos pela primeira vez no Brasil. Os filmes mostram também histórias de vida inspiradoras e temas atuais, como o mindfulness.

Quatro sessões comentadas com especialistas nas temáticas dos filmes estão na programação: a jornalista Katia Suman comenta O Projeto Deusa no Dia Internacional da Mulher (8 de março); os músicos Luís Nenung e Irínia Taborda conversam com o público sobre Hannah: A Jornada Secreta do Budismo, no dia 16.

A psicóloga Adriana Azevedo e o médico Marcelo Trombka discutem mindfulness na sessão de A Revolução Mindfull no dia 17, e a apresentadora Tania Carvalho participa do debate após Vidas Bem Vividas em 23 de março.

Serviço:

Santander Cultural (Rua Sete de Setembro, 1028, Centro Histórico, Porto Alegre)

Telefone: 51 3287.5500

www.santandercultural.com.br

Horário de funcionamento

Ter a sábado, das 10h às 19h

Domingos, das 13h às 19h

Bilheteria: ter a dom, das 14h às 19h

Não abre aos feriados

Programação Cine Santander

1º de mar – qui

15h Hannah: A Jornada Secreta do Budismo Marta György-Kessler, Adam Penny

17h Kumaré Vikram Gandhi

19h Vidas Bem Vividas Sky Bergman

2 de mar – sex

15h Vivas de Alegria Nancy Frohman

17h Não Sabemos o que Fazemos Elizabeth Baker

19h Uma Mente: Uma Peregrinação Zen Edward A. Burger

3 de mar – sáb

15h Despedindo-se de Adele Melissa Dowler

17h Esperança para Todos Nina Messinger

19h Esperando por John Jessica Sherry

4 de mar – dom

15h Kumaré Vikram Gandhi

17h Hannah: A Jornada Secreta do Budismo Marta György-Kessler, Adam Penny

19h Posso Ser Feliz Eric Georgeault and Hélène Walter

6 de mar – ter

15h Uma Mente: Uma Peregrinação Zen Edward A. Burger

17h A Revolução Mindfull Samuel Stefan

19h Não Sabemos o que Fazemos Elizabeth Baker

7 de mar – qua

15h Vidas Bem Vividas Sky Bergman

17h Como Se Eu Estivesse Voando Babu Joseph Aryankalayil

19h Hannah: A Jornada Secreta do Budismo Marta György-Kessler, Adam Penny

8 de mar – qui

15h Esperança para Todos Nina Messinger

17h Vivas de Alegria Nancy Frohman

19h O Projeto Deusa Sara Landas, Holli Era

Sessão comentada com a jornalista e comunicadora Katia Suman

9 de mar – sex

15h A Revolução Mindfull Samuel Stefan

17h Despedindo-se de Adele Melissa Dowler

19h Posso Ser Feliz Eric Georgeault and Hélène Walter

10 de mar – sáb

15h Sobre Meditação Rebecca Dreyfus

17h Vidas Bem Vividas Sky Bergman

19h Uma Mente: Uma Peregrinação Zen Edward A. Burger

11 de mar – dom

15h O Projeto Deusa Sara Landas, Holli Rae

17h Não Sabemos o que Fazemos Elizabeth Baker

19h Como Se Eu Estivesse Voando Babu Joseph Aryankalayil

13 de mar – ter

15h Vivas de Alegria Nancy Frohman

17h Esperando por John Jessica Sherry

19h Kumaré Vikram Gandhi

14 de mar – qua

15h Esperança para Todos Nina Messinger

17h O Projeto Deusa Sara Landas, Holli Rae

19h Despedindo-se de Adele Melissa Dowler

15 de mar – qui

15h Posso Ser Feliz Eric Georgeault and Hélène Walter

17h Não Sabemos o que Fazemos Elizabeth Baker

19h Como Se Eu Estivesse Voando Babu Joseph Aryankalayil

16 de mar – sex

15h Esperando por John Jessica Sherry

17h Sobre Meditação Rebecca Dreyfus

19h Hannah: A Jornada Secreta do Budismo Marta György-Kessler, Adam Penny

Sessão comentada com os músicos Luís Nenung e Irinia Taborda

17 de mar – sáb

15h Não Sabemos o que Fazemos Elizabeth Baker

17h Vivas de Alegria Nancy Frohman

19h A Revolução Mindfull Samuel Stefan

Sessão comentada com a psicóloga Adriana Azevedo e com o médico Marcelo Trombka

18 de mar – dom

15h Como Se Eu Estivesse Voando Babu Joseph Aryankalayil

17h A Revolução Mindfull Samuel Stefan

19h Despedindo-se de Adele Melissa Dowler

20 de mar – ter

15h O Projeto Deusa Sara Landas, Holli Rae

17h Posso Ser Feliz Eric Georgeault and Hélène Walter

19h Esperando por John Jessica Sherry

21 de mar – qua

15h Hannah: A Jornada Secreta do Budismo Marta György-Kessler, Adam Penny

17h Despedindo-se de Adele Melissa Dowler

19h Vivas de Alegria Nancy Frohman

22 de mar – qui

15h A Revolução Mindfull Samuel Stefan

17h Uma Mente: Uma Peregrinação Zen Edward A. Burger

19h Esperança para Todos Nina Messinger

23 de mar – sex

15h Sobre Meditação Rebecca Dreyfus

17h Como Se Eu Estivesse Voando Babu Joseph Aryankalayil

19h Vidas Bem Vividas Sky Bergman

Sessão comentada com a jornalista e apresentadora Tania Carvalho

24 de mar – sáb

15h Uma Mente: Uma Peregrinação Zen Edward A. Burger

17h Hannah: A Jornada Secreta do Budismo Marta György-Kessler, Adam Penny

19h O Projeto Deusa Sara Landas, Holli Rae

25 de mar – dom

15h Posso Ser Feliz Eric Georgeault and Hélène Walter

17h Como Se Eu Estivesse Voando Babu Joseph Aryankalayil

19h Sobre Meditação Rebecca Dreyfus

27 de mar – ter

15h Kumaré Vikram Gandhi

17h Vidas Bem Vividas Sky Bergman

19h Esperança para Todos Nina Messinger

28 de mar – qua

15h Esperando por John Jessica Sherry

17h Não Sabemos o que Fazemos Elizabeth Baker

19h Uma Mente: Uma Peregrinação Zen Edward A. Burger

29 de mar – qui

15h Despedindo-se de Adele Melissa Dowler

17h O Projeto Deusa Sara Landas, Holli Rae

19h Hannah: A Jornada Secreta do Budismo Marta György-Kessler, Adam Penny

31 de mar – sáb

15h A Revolução Mindfull Samuel Stefan

17h Sobre Meditação Rebecca Dreyfus

19h Kumaré Vikram Gandhi

1º de abr – dom

15h Vidas Bem Vividas Sky Bergman

17h Posso Ser Feliz Eric Georgeault and Hélène Walter

19h Esperando por John Jessica Sherry

3 de abr – ter

15h Como Se Eu Estivesse Voando Babu Joseph Aryankalayil

17h A Revolução Mindfull Samuel Stefan

19h Sobre Meditação Rebecca Dreyfus

4 de abr – qua

15h Esperança para Todos Nina Messinger

17h Kumaré Vikram Gandhi

19h Posso Ser Feliz Eric Georgeault and Hélène Walter

