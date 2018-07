Cineastas planejam fazer filmes sobre o resgate de 12 meninos e um treinador de futebol de uma caverna na Tailândia

Pelo menos dois filmes já estão sendo planejados para levar aos cinemas a história do bem-sucedido resgate dos 12 adolescentes e de seu treinador de futebol, que permaneceram presos durante 18 dias em uma profunda caverna na Tailândia.

O CEO da produtora de filmes cristãos Pure Flix, Michael Scott, publicou um vídeo na terça-feira (10), no Facebook, anunciando seus planos para um filme sobre essa história. “Estamos vendo realmente isso como um filme que poderia inspirar milhões de pessoas em todo o mundo”, disse Scott, perto da gruta na Tailândia, país onde possui uma residência, pouco depois da conclusão dos trabalhos de resgate.

“Não poderia estar mais emocionado. Essa história significou muito para mim”, completou em um vídeo no qual elogiou a coragem e o esforço internacional empregado para salvar as vidas das 13 pessoas presas na caverna. Contatado pelo site especializado The Hollywood Reporter, Scott falou que a sua intenção não é fazer um filme cristão, mas sim “inspirador”.

“A coragem e o heroísmo que presenciamos são incrivelmente inspiradores. Portanto, sim, este é um filme para nós”, afirmou Scott, acrescentando que se reunirá em breve com possíveis roteiristas para um longa que, segundo as suas estimativas, teria um orçamento entre US$ 30 milhões e US$ 60 milhões.

Cineasta de “G.I. Joe: Retaliação”

No entanto, apenas um dia depois de conhecer as intenções de Scott e da Pure Flix, Jon M. Chu, diretor americano de origem chinesa, afirmou na quarta-feira (11), através do Twitter, que ele também quer levar ao cinema o resgate na Tailândia para evitar que Hollywood se aproprie dessa história.

“Eu me recuso a deixar Hollywood ‘branquear’ a história do resgate na caverna de Tailândia!”, disse Chu, utilizando o termo “whitewashing”, que na indústria audiovisual se refere à criticada prática onde atores ocidentais interpretam personagens que não são brancos.

O diretor de “G.I. Joe: Retaliação” (2013) e “Truque de Mestre: O 2º Ato” (2016) estreará em meados de agosto “Podres de Ricos”, uma comédia romântica da Warner Bros, apresentando um elenco composto por atores de origem asiática. “A lição maior que aprendi fazendo ‘Podres de Ricos’ é que devemos contar nossas histórias, especialmente as mais importantes. Para que a história não as confunda, é importante demais deixar os outros ditarem quem são os verdadeiros heróis”, completou o cineasta.

Museu

O complexo de cavernas onde 12 meninos e seu treinador de futebol ficaram presos por 18 dias será transformado em um museu dedicado ao resgate, disse o chefe da operação na quarta-feira. “Essa área vai se tornar um museu vivo para mostrar como foi a operação de resgate”, afirmou Narongsak Osottanakorn, que liderou a operação. “Uma base de dados interativa será criada e essa será uma grande atração turística para a Tailândia.”

Mas o primeiro-ministro da Tailândia, Prayuth Chan-och, havia dito na terça que é necessário aumentar a segurança dentro e fora da caverna para proteger turistas que visitam o local. Moradores do vilarejo próximo dizem que a caverna é conhecida por ter tendência a ficar inundada e disseram que já pediram às autoridades que coloquem avisos mais claros no local.

A caverna foi fechada nesta quinta-feira (12) por tempo indeterminado, disse Chongklai Worapongsathorn, diretor-adjunto do Departamento de Parques Nacionais, Vida Selvagem e Conservação de Plantas. Ele afirmou que há planos de recuperar o parque em torno da caverna.

O nome inteiro da caverna é Tham Luang Nang Non, ou “caverna da moça reclinada”. O nome está relacionado a uma lenda relacionada ao local, que diz que uma linda princesa fugiu para a caverna com o seu amante plebeu. Seu pai mandou soldados para matar o amante e a princesa se suicidou; as montanhas no entorno teriam então adquirido o contorno do corpo da moça.

