Cinegrafista “vira herói” ao salvar grávida de carro em chamas

Um cinegrafista está sendo considerado um herói após salvar uma mulher grávida que estava presa em um carro em chamas. Patrick Perry, que trabalha para a emissora WBRZ, estava indo gravar uma reportagem quando deparou com o veículo pegando fogo. A motorista havia perdido o controle do carro e colidiu com uma árvore.

Imediatamente, o cinegrafista estacionou e foi resgatar a moça. “Comecei a escutar uma voz, bem leve, dizendo ‘estou aqui, estou aqui’”, disse Perry. Na sequência, uma outra mulher que passava pelo local o ajudou e ligou para o serviço de emergência.

A vítima foi levada para um hospital. Ela e o bebê passam bem. O acidente aconteceu na cidade de Baton Rouge, nos Estados Unidos.

