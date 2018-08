Imigrantes e pessoas em busca de asilo poderão entrar de graça em um cinema italiano. A iniciativa foi lançada pelo perfil no Facebook do cinema Beltrade, em Milão, no Norte do país, e começara a operar a partir do próximo dia 22 de agosto. “O cinema é mais belo quando fala a língua do mundo”, diz a postagem, se referindo à iniciativa, chamada de “Karmaticket”.

