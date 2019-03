Cinema: Live-action de Dumbo e outras estreias nesta quinta-feira

Horácio (Pablo Echarri) é argentino e mora no Brasil ha´15 anos com a esposa Vera (Letícia Sabatella) até que sua vida muda quando ele se envolve em um acidente que o transforma em um herói. Ao ver que sua vida está mudando com a fama, ele decide realizar os desejos do passado. Ele e Vera entram em um relacionamento aberto e começam a reavaliar suas vidas.