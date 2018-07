Propaganda norte-coreana em forma de comédia romântica ou fantasia: é o que foi exibido no Festival de Cinema de Bucheon, algo excepcional no território sul-coreano, onde filmes do país vizinho são proibidos. O evento, que será realizado até o dia 22 de julho, inclui neste ano três longas-metragens e seis curtas norte-coreanos na seção “A primeira carta de um país desconhecido”.