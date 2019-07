Cinemas terão funcionamento nas manhãs dos finais de semana de julho para aproveitar férias

Para aproveitar as férias de julho dos pequenos, o GNC Cinemas irá oferecer sessões especiais pela manhã (10h30 e 11h15) aos sábados e domingos. Em Porto Alegre, a programação especial acontecerá nos shoppings Iguatemi, Praia de Belas e Lindóia e em Caxias do Sul, no Shopping Iguatemi. Para a Diretora de Marketing do GNC, Lucia Cuervo Silva, afirmou que as sessões especiais tem o intuito de que mais crianças possam ir ao cinema. “Queremos proporcionar a este público especial, que entende a magia do cinema e consegue imergir neste mundo da fantasia, ainda mais oportunidades de diversão durante as férias”, frisou Lucia.

Neste primeiro fim de semana (6 e 7), os longas em destaque são “Pets: A Vida Secreta dos Bichos 2”, “Toy Story 4” e “Turma da Mônica – Laços”.

