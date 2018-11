Cinemateca Capitólio exibe filme dos Beatles

A Cinemateca Capitólio (rua Demétrio Ribeiro esquina com avenida Borges de Medeiros, no Centro Histórico de Porto Alegre) exibe às 16h30min desta quarta-feira o musical “A Hard Day’s Night” (1964), estrelado pelos Beatles. O longa-metragem faz parte da mostra “O Céu e O Chão de Estrelas”, que destaca produções com foco na fama e no sucesso. Mais informações em www.capitolio.org.br.

