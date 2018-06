A cinemateca Capitólio exibe nesta sexta-feira, às 20h, o raro longa-metragem alemão “O Testamento do Dr. Mabuse” (1962), de Werner Klingler. Com legendas em inglês, a sessão tem entrada franca. Após a sessão, será realizado um debate com o crítico Carlos Thomaz Albornoz e a pesquisadora Janaína Gamba.

Deixe seu comentário: