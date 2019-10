Cinemateca celebra Dia Mundial do Patrimônio Audiovisual neste domingo

A Cinemateca Capitólio Petrobras celebra o Dia Mundial do Patrimônio Audiovisual neste domingo (27), às 16h, com sessão gratuita Cinéma de Salon: O Cinema Experimental de Raymond Chauvin. São nove pequenos filmes realizados por um dos nomes mais marcantes da produção em Super-8 do Brasil. A partir das 19h, ocorre a sessão de pré-estreia do longa-metragem A Cidade dos Piratas, de Otto Guerra, com a presença do diretor e de integrantes da equipe. O valor do ingresso é R$ 16, com meia-entrada para estudantes e idosos.

Cinéma de Salon: O Cinema Experimental de Raymond Chauvin

A seleção Cinema de Salon: O Cinema Experimental de Raymond Chauvin foi apresentada inicialmente no Festival Curta 8 em 2012, com curadoria de Lila Foster. Raymond Chauvin foi um personagem marcante na cena Super-8 de Porto Alegre. Nascido na França, chegou ao Brasil aos 18 anos e se fixou na capital gaúcha, onde trabalhou como professor de francês. Entre autorretratos, filmes pintados e riscados direto na película, quase sempre sem edição, pensando a montagem no próprio ato de filmar, teria feito cerca de 400 filmes – uma parcela está sob a guarda do Museu de Comunicação Social Hipólito José da Costa, em Porto Alegre. Cinéma de Salon era o nome que Chauvin dava às pequenas sessões para convidados que, muitas vezes, saíam das projeções com os filmes que distribuía como presente.

Filmes (exibição digital)

Café Jornal (Raymond Chauvin, 1970-1980c, 3′)

Anti-cinema (?) (Auto retrato n. 4) (Raymond Chauvin, 1970-1980c, 3’)

Iconoclasta (Raymond Chauvin, 1970-1980c, 3’)

Decadentismo (Amador n. 5) Um Manifesto (Raymond Chauvin, 1970-1980c, 3’)

Metamorfose (Raymond Chauvin, 1970-1980c, 3’)

Metamorfose 2 (Raymond Chauvin, 1970-1980c, 3’)

Decadente n. 4 (Raymond Chauvin, 1970-1980c, 3’)

Improviso n. 2 (Raymond Chauvin, 1970-1980c, 3’)

Non-figuratif (Raymond Chauvin, 1970-1980c, 3’)

O programa apresentado na Cinemateca Capitólio Petrobras foi um dos destaques da programação da 1ª Mostra Cine Brasil Experimental, realizada em São Paulo, em setembro. A sessão conta com o apoio do Festival Curta 8, de Curitiba, da ABPA (Associação Brasileira de Preservação Audiovisual), da pesquisadora e curadora Lila Foster e da preservadora Carlinda Maria Fischer Mattos, profissional responsável pelo acervo fílmico do Museu de Comunicação Social Hipólito José da Costa.

A Cidade dos Piratas

Qual o sentido de fazer um longa-metragem sobre Piratas que navegam pelo Rio Tietê atrás de vítimas para saquear e torturar quando, entre a ideia de fazê-lo até a consumação do fato, passam-se décadas, o mundo entra no século XXI e o Brasil se vê diante de um enredo que supera qualquer ficção? Há um bom e grande motivo: o projeto escrito a partir desses personagens foi finalmente viabilizado. Em meio a isso, Laerte, o autor da história, assume sua troca de gênero, começa a renegar seus antigos personagens, os Piratas do Tietê, e a criar outras narrativas interessantes. O diretor do filme, perdido com essa nova realidade e decidido a ser fiel aos seus caprichos após se ver diante da morte, resolve contar seu drama misturando-se à trama, criando um caótico labirinto entre a ficção e a vida real. (A Cidade dos Piratas – Brasil, 2018, 85 minutos – Direção: Otto Guerra. Distribuição: Lança Filmes.)

Sessões e horários – Domingo, 27

14h – O Clube dos Canibais

16h – Cinéma de Salon – Filmes de Raymond Chauvin

17h – Cinema Ação Curtametralha + Jessica Forever

19h – A Cidade dos Piratas (pré-estreia)