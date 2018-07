CineMaterna do GNC Praia de Belas exibirá “Talvez uma História de Amor”

Um momento de entretenimento para adultos e crianças curtirem juntos. Assim é a sessão do CineMaterna, que acontece mensalmente no GNC Cinema do Praia de Belas Shopping. A edição de julho vai exibir o filme “Talvez uma História de Amor”, na quarta-feira (18), a partir das 14h.

Como em todas as edições do CineMaterna, as salas são adaptadas para as sessões, visando o conforto tanto dos pais quanto dos filhos, contando com som reduzido, trocador de fraldas, ar-condicionado brando e ambiente levemente iluminado. A sessão é indicada para mamães e papais com seus bebês de até 18 meses.

O filme brasileiro “Talvez uma História de Amor” tem como protagonista o ator Mateus Solano que interpreta Virgilio. Ao chegar em casa após mais um dia corriqueiro no trabalho, Virgílio liga a secretária eletrônica e ouve um recado perturbador. É uma mensagem de Clara, comunicando o término do relacionamento dos dois. Virgílio, então, entra em choque e ouve repetidamente a mensagem, buscando algum sentido. O término não é o problema, pois Virgílio, solteiro, não faz a menor ideia de quem seja Clara.

O Praia de Belas Shopping disponibiliza uma série de serviços que agregam a experiência durante o passeio. Um mix de lojas especializadas em artigos infantis, farmácias, estacionamento coberto com 2.400 vagas e outras atividades para as crianças como o Festival Loucos por Livros, com mais de 3mil títulos infantis e infantojuvenis.

Deixe seu comentário: