CineMaterna no GNC Praia de Belas exibe ‘Inferno’, com Tom Hanks

A sessão de outubro do CineMaterna no GNC Cinema do Praia de Belas vai exibir o filme ‘Inferno’, na quarta-feira (19), a partir das 14h. O longa é uma trama policial ambientada em Florença, na Itália, que tem no elenco Tom Hanks (Robert Langdon) e Felicity Jones (Sienna Brooks).

Na sessão do CineMaterna a sala é adaptada visando o conforto dos pequenos: som reduzido, trocador de fraldas, ar-condicionado mais suave e ambiente levemente iluminado. No Praia de Belas Shopping, o projeto é realizado uma vez por mês e depois da exibição do filme, há bate papo na loja Ri Happy.

Comentários