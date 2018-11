Cíntia Garcia lança O Canto de Gil, o Macaco Bugio

O canto de Gil, o macaco bugio (Libretos, 40 páginas, ISBN 978-85-5549-0415, R$25. Na Feira: R$20), de Cíntia Garcia é um livro infantil que pretende apresentar e aproximar o bugio das crianças por meio de uma história com momentos engraçados e emocionantes.

O macaco bugio ruivo é um animal que sofre risco de extinção. Ele está na Lista das Espécies da Fauna Ameaçadas de Extinção no Rio Grande do Sul, na categoria “Vulnerável”. É muito importante que as crianças conheçam desde cedo este animal para que se tornem adultos conscientes e mais envolvidos com os problemas que o bugio enfrenta.

A história é divertida, com um personagem simpático, para que a criança goste do macaco por ser quem ele é.

Gil é um macaco bugio que vive na mata cercado por muitos passarinhos. Todos os animais acham bonito o canto dos pássaros, inclusive Gil. Seu maior desejo é cantar tão bem quanto eles. Será que Gil vai conseguir? Acompanhe sua jornada para ser um grande cantor!

Cíntia Garcia é uma ilustradora gaúcha, graduanda em Design pela UFRGS. Adora rabiscar desenhos de detalhes do dia a dia e carrega sempre um caderninho, para não perder os seus momentos inspirados.

Lançamento na 64ª Feira do Livro de Porto Alegre

Dia 16 de novembro (sexta-feira)

17h – Contação com a Gurizada da Praça

17h30 – Autógrafos de Cintia Garcia, autora e ilustradora da história

