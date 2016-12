Cinzas de Fidel Castro sÃ£o levadas para cemitÃ©rio em Santiago de Cuba

As cinzas do ex-presidente de Cuba Fidel Castro foram levadas para o cemitério Santa Efigenia, em Santiago de Cuba, na manhã deste domingo (04). Em uma cerimônia privada, elas foram depositadas perto do túmulo de José Martí, filósofo inspirador da revolução cubana que era citado frequentemente nos discursos de Fidel.

O líder cubano morreu no dia 25 de novembro, aos 90 anos. As cinzas de Fidel chegaram a Santiago de Cuba depois de uma caravana que passou por várias províncias do país, percorrendo cerca de 1 mil quilômetros durante quatro dias. Antes da cerimônia de sepultamento, o atual presidente da ilha, Raúl Castro, discursou para milhares de pessoas na Praça Antonio Maceo. Entre os presentes estavam os ex-presidentes brasileiros Lula e Dilma Rousseff; os presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, e da Bolívia, Evo Morales; e o jogador argentino Diego Maradona.