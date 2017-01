Circo mais antigo do mundo fechará as portas após quase 150 anos em atividade

O circo Ringling (conhecido como Barnum), o mais antigo do mundo, fechará as portas definitivamente em maio após 146 anos em atividade, anunciou em comunicado Kenneth Feld, diretor-geral da companhia americana Feld Entertaiment, conglomerado que dirige a atração desde os anos 1960. “Após muitas negociações, minha família e eu tomamos a difícil decisão de que o Ringling Bros. and Barnum & Bailey realize suas últimas apresentações em maio deste ano”, afirmou Feld.

O empresário confirmou que o fechamento do circo mais antigo do mundo se deve à diminuição da venda de ingressos, somada ao aumento dos custos do espetáculo, que fizeram com que “o circo seja um negócio insustentável para a companhia. Ele lembrou que a Feld Entertaiment foi fundada por seu pai há quase 50 anos com a aquisição justamente do Ringling Bros, circo que usou como slogan publicitário ser “O Maior Espetáculo da Terra”.

“O circo e seus funcionários foram uma fonte de inspiração e alegria para minha família e para mim, por isso esta foi uma decisão muito difícil de ser tomada”, declarou.

Feld agradeceu o apoio dos “incríveis fãs do circo que se tornaram parte da família nos últimos anos e às milhões de famílias que fizeram do Ringling Bros. parte de suas vidas durante várias gerações”. “Sabemos que o Ringling Bros. não é só nosso negócio familiar, mas também sua tradição familiar”, disse.

O circo americano Ringling Bros. and Barnum & Bailey, fundado por P.T. Barnum em 1919, já tinha anunciado há um ano que pensava em deixar de usar elefantes em seus espetáculos, mas continuaria a realizar números com outros animais.

