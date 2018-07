Circuito estadual do Sonora Brasil Sesc leva apresentações de gênero musical do Nordeste a 12 cidades gaúchas

Apresentar toda a pluralidade e diversidade da cultura brasileira. Esse é o objetivo que o Projeto Sonora Brasil, trazido ao Estado pelo Sistema Fecomércio-RS/Sesc, quer proporcionar a 12 cidades gaúchas. Neste ano, o tema é “Na Pisada dos Cocos” e apresenta um dos gêneros mais importantes do Nordeste brasileiro: o Coco. O circuito inicia no Rio Grande do Sul no dia 17 de agosto e inicia com a apresentação do grupo Samba de Pareia da Mussuca (SE), seguido por Coco do Iguape (CE), Coco de Zambê (RN), e Coco de Tebei (PE). Antes, entre os dias 14 e 18 de agosto, acontecerá a 5ª Mostra Sonora Brasil em Porto Alegre, que contará com a presença de Adiel Luna e do grupo Três Marias. A participação é gratuita.

Na Mostra Sonora Brasil, na Capital, se destacam as ações formativas e sociais que ocorrerão na AFASO (Vila Nossa Senhora de Fátima) e no Projeto OuvirAVida, com Adiel Luna. Já os artistas no circuito estadual apresentarão as variantes da musicalidade típica da região Nordeste (Litoral e Interior), nascida em aldeias indígenas e comunidades quilombolas, com canto, dança e música, acompanhados por instrumentos de percussão, como bumbo, ganzá, pandeiro, caixa.

As Unidades do Sesc que recebem a atividade serão as dos municípios de Alegrete, Camaquã, Canoas, Carazinho, Porto Alegre, Ijuí, Caxias do Sul, Montenegro, Novo Hamburgo, Passo Fundo, Pelotas e Santa Rosa. O Sonora Brasil completa, este ano, duas décadas de circulação pelo país. Promovido pelo Sesc, já realizou 5.726 apresentações de 85 grupos, em mais de 150 cidades brasileiras, com um alcance de 600 mil espectadores. Em 2018 apresenta o tema ‘Na pisada dos cocos’ que circulará pelos estados do Centro-Oeste, Sul e Sudeste brasileiro. No Rio Grande do Sul, entre agosto e dezembro deste ano, os quatro grupos realizarão cerca de 50 apresentações. Abaixo segue a relação completa de datas. Mais informações estão disponíveis no site www.sesc-rs.com.br/sonorabrasil/.

Sobre o Sesc/RS – Com sete décadas de atuação no Brasil e no Rio Grande do Sul, a Instituição pertencente ao Sistema Fecomércio-RS realiza ações em 100% dos municípios gaúchos, promovendo o bem-estar social de trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo e de toda a comunidade. Todas as 497 cidades gaúchas recebem atividades sistemáticas em áreas como a saúde, esporte, lazer, cultura, cidadania, turismo e educação. Atualmente, a estrutura da Instituição conta com 43 Unidades Operacionais Sesc e 21 Unidades Sesc/Senac. Saiba mais em www.sesc-rs.com.br.

