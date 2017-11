Circuito Information Planet ASPOA 2017: Etapa Oric Surfboards acontece em Torres neste domingo (03)

O ano de 2017 foi de muitos desafios e aprendizados. Com uma nova diretoria de jovens, apaixonados pelo surf assumindo as responsabilidades da Associação, a busca pelo desenvolvimento e fomento do esporte está cada vez mais forte na capital Porto Alegrense. Com isso, chegamos a terceira e última etapa, Circuito Information Planet ASPOA 2017: etapa Oric Surfboards.

Contando com uma premiação inédita de pranchas de surfe da Oric Surfboards e valor em dinheiro de R$500,00 pela agência de turismo Information Planet para os primeiros lugares das categorias masculino, Sub-20, Aberto e Feminino. O evento conta ainda com as categorias Local (para os atletas da AST), Expression Session, Bodyboard, Longboard e Grommet (para crianças até 12 anos), sendo que os finalistas (1º a 4º) serão premiados com kits de surfe, totalizando um valor de R$15 mil em prêmios. Além do mais, os fotógrafos têm a possibilidade de concorrer na categoria Snapshot, que elegerá a melhor foto do evento e aquele que tiver mais compartilhamentos nas redes sociais.

O evento vai acontecer na Praia do Meio, mais conhecida como “Prainha”, que localiza-se entre a Praia Grande e a Praia da Cal, na Avenida Beira-Mar. O início das atividades será a partir das 8h. As inscrições podem ser feitas através do link https://goo.gl/forms/VLpSsyNrW9pVuzSs1 ou diretamente na loja Surf Roots Boardsports. Cada inscrição garante ao surfista uma parafina Ciawax, que deverá ser retirada na Surf Roots Boardsports, em Porto Alegre e uma cerveja/suco para brindar na festa de premiação a ser divulgada em breve, dia 16 de dezembro.

Durante a competição, serão realizadas diversas atividades à beira-mar como: prática de yôga e alongamento, ação de limpeza de praia com a galera do Praia Limpa Torres, disponibilização de jogos praianos, espaço para arrecadação de equipamentos de surfe para a ONG Surfar e bazar para incentivar os microempreendedores. S

egundo a surfista Paola Stelmach, “Vejo o campeonato como uma forma de unir e incentivar aqueles que são apaixonados pelo surf e moram longe da praia. Além do que é muito legal ver o incentivo que a ASPOA da para o surf feminino, com uma premiação tão bacana”. O evento é gratuito, totalmente inclusivo e sem restrição de faixa etária.

O Circuito ASPOA consiste em um campeonato de surf que conta com etapas em diferentes praias do sul do país, promovendo a competição, desenvolvimento e incentivo à prática da modalidade. Também, ao longo de cada etapa são realizadas ações sociais de sustentabilidade e programação cultural, além de fomentar o comércio local. Outras informações a respeito das inscrições, baterias, cronograma e atividades podem ser obtidas através da página facebook.com/aspoa2017, ou @aspoa2017, no Instagram.

Deixe seu comentário: