Circuito Touro Angus Registrado recomeça em abril

Amantes e criadores da raça Angus já podem se programar para a segunda edição do Circuito Touro Angus Registrado. Neste ano, o primeiro destino a receber a sequência de eventos será a cidade gaúcha de Tapes, no sul do Estado, no dia 21 de abril. Iniciativa da Associação Brasileira de Angus, o circuito visa fomentar com eventos e apoio da imprensa local o uso de animais registrados visando a melhoria genética nos rebanhos, além de abordar o controle do carrapato, parasita responsável por grandes prejuízos à pecuária.

Gerente de Fomento da Associação, o médico veterinário Mateus Pivato destaca que a campanha de 2017 foi extremamente positiva, o que dá força ao projeto para continuar passando por outras cidades. “A ideia é que os eventos continuem no mesmo formato nas regiões que ainda não passamos e, nas que já visitamos, pretendemos levar ainda mais informações”, afirma. Pivato lembra que os eventos são demandas dos núcleos de criadores da raça, que têm liberdade para solicitar o circuito em suas regiões.

O roteiro, ainda a ser confirmado, pretende expandir seus destinos para cidades de diferentes regiões do país, passando por Santa Catarina, Paraná e São Paulo.

