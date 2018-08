Ciro Gomes defende que a Petrobras continue estatal

Durante a rodada de perguntas de evento com militâncias das redes sociais, na capital paulista, o candidato do PDT à Presidência, Ciro Gomes, afirmou que “é provável que o Brasil se torne a maior reserva de petróleo do mundo em pouco tempo”, daí a necessidade de apostar em companhias como a Petrobras.

Para o pedetista, é necessário trazer a Petrobras “de volta ao controle estatal efetivo e melhorar a governança”, pois a companhia é uma das poucas empresas atreladas ao governo em que há autonomia e potencial de crescimento, assim como a Embraer no setor de aviação.

Agronegócio

Questionado sobre a indústria, Ciro destacou a importância do agronegócio, não como gerador de empregos, mas na posição de liderança na geração de superávit através das exportações. No entanto, o candidato afirmou que há sinais de que o País está perdendo oportunidades de embarcar produtos industrializados ao vender a matéria-prima, algo que está em vias de acontecer no setor sucroenergético.

“A China está procurando o Brasil para comprar cana in natura. O Brasil, ao invés de produzir açúcar e álcool para exportar, está quase na iminência de vender a cana bruta”, citou. “Eu e Kátia Abreu queremos criar uma estratégia que concilie os interesses do agronegócio”, acrescentou.

Lula

Ciro Gomes também disse que “por mais gratidão que o povo tenha a Lula, ele está preso e condenado”, em referência à liderança que o candidato do PT, ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, tem nas pesquisas de intenção de voto para as eleições deste ano.

Sobre o foco do PT em manter Lula como candidato mesmo nas condições em que o petista se encontra, Ciro afirmou que “não adianta apostas na boa fé do povo”.

Questionado sobre a educação, o candidato do PDT destacou que uma de suas principais propostas é o ensino integral em 50% das escolas.

Ciro participou de um evento com militâncias das redes sociais e falou a jornalistas na entrada. Em relação ao tema do evento, voltado para Internet e mídias sociais, ele afirmou que um dos caminhos para fugir das “fake news” é desconfiar de tudo que é publicado. A ideia do pedetista também é ampliar o acesso à internet, algo que, segundo ele, já vem sendo trabalhado no Ceará, seu Estado. “Vou lançar o programa Mais Tablets e Menos Armas”, enfatizou, que contrapõe a visão de um de seus concorrentes, Jair Bolsonaro (PSL), que fomenta o uso de armamento na área da segurança.

Quanto ao cenário financeiro da população, Ciro destacou que dará um apoio especial aos negativados nos sistemas de proteção de crédito, como SPC, através de um “programa sério” de financiamento.

Deixe seu comentário: