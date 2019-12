Notas Capital Ciro Gomes será homenageado na Capital

Por Redação O Sul | 16 de dezembro de 2019

A Câmara de Vereadores da capital gaúcha aprovou um projeto de lei de autoria do vereador Mauro Zacher (PDT) para a concessão do título de “Cidadão de Porto Alegre” ao ex-governador cearense Ciro Gomes, 62 anos, que também foi ministro e candidato na eleição presidencial de 2018 (ficou em terceiro lugar, com 12,47% dos votos válidos, atrás de Fernando Haddad e de Jair Bolsonaro).

