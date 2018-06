Enquanto acompanhava o jogo entre Brasil e Sérvia pelo Mundial, o presidenciável Ciro Gomes (PDT)​ escorregou e​ torceu o ​pé direito. “Eu fui ajudar o Neymar e acabei me machucando”, ironizou nessa quinta-feira o ex-ministro, de tala no tornozelo, ao receber dirigentes da Força Sindical para um café no seu apartamento em São Paulo.

