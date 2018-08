Ciro Gomes voltou a negar ser vice de Lula e vê “viagem lisérgica” do PT

O candidato do PDT à Presidência da República, Ciro Gomes, afirmou neste sábado, em Belo Horizonte, em Minas Gerais, que a cúpula do PT tem feito “cada bobagem…”. “A cúpula do PT está em uma viagem lisérgica [alucinante]. Com dor no coração, não espero mais nada do Partido dos Trabalhadores agora”, disse. Uma das “bobagens” atribuídas ao PT pelo candidato foi o acordo envolvendo Pernambuco e Minas Gerais dentro da aliança fechada com o PSB para disputa pela presidência da República.

Ciro destacou haver uma tentativa de isolá-lo na campanha pela Presidência da República . “Estão tentando se organizar em torno de candidato que vai manter privilégios de uma minoria”, afirmou, sem dizer a quem se referia. Sobre o isolamento, o candidato afirmou que Lula, Bolsonaro e Marina também não fecharam alianças. “Acabei de fechar com o Avante, mas estão tentando me isolar. Isolar é não aparecer na televisão”, disse o pedetista.

“A sociedade vai percebendo. Toda a estrutura velha, para não dizer velhaca da vida brasileira, está se organizando em redor do candidato que é responsável por manter os privilégios de uma minoria, enquanto a maioria da população brasileira amarga o desemprego, a informalidade, a violência impune”, completou.

Conforme Ciro Gomes, a decisão do PSB nacional de pressionar pela saída de Marcio Lacerda da disputa pelo governo de Minas Gerais teve como objetivo atingir a campanha do pedetista. “Ele [Lacerda] foi sacrificado por minha causa”, afirmou.

Uma possível aliança do PDT com o PSB daria a Ciro palanque em Minas, o segundo maior colégio eleitoral do País. Apesar de tudo, Ciro disse estar “animado”. “Vocês estão falando com o próximo presidente da República”, declarou.

O candidato afirmou que, sem tempo de televisão, vai “dar um jeito” de falar com o eleitor”. “Querem calar o carteiro para o povo não ler a carta. Se não me deixarem falar na televisão vou falar por sinal de fumaça, tambor, vocês vão ver”, acrescentou. Ciro voltou a negar a possibilidade de ser vice de chapa encabeçada pelo PT, como já cogitou a presidente nacional do partido, Gleisi Hoffmann. Conforme Ciro, o que a dirigente “fala pela manhã, não vale para a tarde”.

Ciro garantiu que “não há a menor chance, nenhuma chance, nem a mais remota chance de desertar da tarefa” de ser candidato à Presidência.

Ainda sem alianças para compor sua chapa, o candidato disse que “estão acontecendo transações tenebrosas, dando rasteiras daqui, de lá”.

Sobre PCdoB, que já recebeu sinalização petista para que Manuela D’Ávila seja vice na candidatura de Lula, e PSB, que também já deu aperto de mãos aos petistas, afirmou: “Eu não estou acreditando que o PSB tomará essa decisão.”

“Com Manu, estou conversando desde sempre, mas não posso oferecer a vice a uma pessoa que também é candidata. Eu sou delicado. Até porque eu também me sinto insultado quando sou envolvido em fuxico de ser vice de alguém”, ponderou.

Deixe seu comentário: