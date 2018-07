Ciro tenta explicar promessa de enquadrar MP e Judiciário e soltar Lula

O candidato do PDT à Presidência da República, Ciro Gomes, tenta explicar o que quis dizer quando afirmou, na convenção nacional do partido, que iria “colocar o Judiciário e o Ministério Público de volta em suas ‘caixinhas'”, e que o o ex-presidente Lula “só teria chance de sair da cadeia se a gente assumir o poder”. Para começo de conversa, usa a velha desculpa de que tudo “foi retirado do contexto”.

O que é “caixinha”?

Segundo Ciro Gomes, o termo “caixinha” foi uma figura de linguagem usada para explicar que Judiciário e Ministério Público “não podem se meter em tudo”. “Isso é uma expressão que todo mundo conhece. Só a fraude tenta fazer esse tipo de intriga. No Brasil, está cada um trabalhando fora da sua caixa”, disse o candidato.

Negociando com “golpistas”?

O PDT negocia também aliança com o PSD, partido que apoiou o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, que Ciro costuma chapar de golpe. Mas ele justifica a nova postura: “Se olhar para trás, é quase impossível (explicar a aliança para os eleitores), mas estamos olhando para frente”.

Atacando Lula

Pressentindo que não terá o apoio do PT, o que poderia transferir votos de Lula, cumprindo pena em Curitiba, Ciro Gomes foi duro ontem: “a burocracia do PT, menos o Lula, não está preocupada com o Brasil, e sim em manter a hegemonia no campo progressista no País. E para eles, qualquer negócio vale”. Ciro disse ainda que “a prática do PT não tem nada a ver com esquerda”.

Apoio aos refugiados venezuelanos

Será as 11h, nesta quinta-feira, o ato de apoio aos refugiados venezuelanos que chegam diariamente ao Brasil. O ato foi agendado para a Casa dos Conselhos, na esquina das avenidas João Pessoa e Venâncio Aires. A iniciativa é do Clube de Opinião do RS, com o apoio do Rotary Club de Porto Alegre, Glória/Teresópolis.

Decreto obriga empresas a contratarem ex-presidiários

A presidente da República em exercício, ministra do STF Cármen Lúcia,assinou um decreto que obriga a empresas que firmarem contratos com a União para prestação de serviços acima de R$ 330 mil, a ter entre 3% e 6% de seus funcionários “egressos” do sistema prisional.

Motociclistas respondem por 71% das indenizações do DPVAT

No dia 27 de julho é comemorado o Dia Internacional do Motociclista. Dados da Seguradora Líder, administradora do Seguro DPVAT, mostram que a categoria foi responsável por 71%, um total de mais de 2,2 milhões, das indenizações pagas por acidente de trânsito na última década. Nesse período, ao todo, foram 3.186.448 indenizações pagas para acidentes envolvendo motocicletas entre os três tipos de vítimas: motoristas, passageiros e pedestres.

