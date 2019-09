Cirurgia de Bolsonaro deste fim de semana é simples e deve durar até três horas

A cirurgia para correção de hérnia incisional do presidente Jair Bolsonaro deve ter duração máxima de três horas. Ele chega a São Paulo ainda neste sábado (7) e já deve passar a noite internado no Hospital Vila Nova Star, onde ocorrerá o procedimento.

Trata-se de uma intervenção simples, que será feita pelo médico André Luiz de Vasconcellos Macedo, que já comandou as duas operações anteriores de Bolsonaro. Após a facada, no dia 6 de setembro do ano passado, ele precisou passar por cirurgias para instalação e remoção da bolsa de colostomia. Com a próxima cirurgia, conforme o médico, encerra o ciclo de tratamento do presidente devido à facada.

Bolsonaro deve ficar cinco dias afastado do cargo, embora permaneça no hospital por, no total, dez. A partir deste domingo (8), o vice-presidente, general Mourão, assume o cargo de chefe do Executivo. Após os cinco dias de descanso, Bolsonaro reassume o cargo diretamente do hospital.

